Giuseppe Conte chiama Di Battista: «M5S con lui e Di Maio»

Chi butta giù dalla torre tra Di Maio e Di Battista? «In questo momento sono sulla torre con Di Maio, Alessandro lo inviterei a salire sulla torre per scrutare assieme l'orizzonte», risponde Giuseppe Conte e lascia a intendere di volere estendere il campo del Movimento Cinque Stelle dall'ala moderata a quella più oltranzista. Conte torna in terra natia, nella sua Puglia, e lancia un messaggio ecumenico per il nuovo corso pieno di insidie per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati