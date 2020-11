Covid, Meloni a Giuseppe Conte: «Ecco i 20 punti del centrodestra»

«Al Presidente del Consiglio Conte che oggi alla Camera si appella alla collaborazione tra tutte le forze politiche Fratelli d'Italia risponde che, nella risoluzione presentata da tutto il centrodestra e che si voterà tra poche ore, ci sono oltre 20 punti con altrettante priorità e proposte puntuali per affrontare questa delicata fase». Lo scrive su Facebook, Giorgia Meloni, rispondendo all'appello di Giuseppe Conte alla collaborazione.

«Tra queste - ricorda la leader di Fdi - una serie di misure, dal trasporto pubblico al sistema sanitario, per recuperare i ritardi accumulati finora e scongiurare la prospettiva di un nuovo lockdown; garanzia dell'addebito diretto dei ristori sui conti correnti di tutti i lavoratori, anche autonomi, danneggiati dalle nuove limitazioni e l'assicurazione di un rimborso del 75% del fatturato mensile dichiarato nel 2019 per le imprese con meno di 50 dipendenti; intervento dello Stato a copertura dei costi fissi e stop alla logica dei bonus e ristori una tantum».

E ancora: «potenziamento dell'assistenza domiciliare e dei servizi in favore degli anziani per consentire loro, su base volontaria, di limitare le occasioni di esposizione al rischio contagio».

«Se l'appello alla collaborazione è reale, lo vedremo da come Pd e M5S voteranno sulle proposte di buonsenso che il centrodestra ha messo nero su bianco: per noi infatti l'unica collaborazione possibile avviene in Parlamento, perché questo è il luogo nel quale si decidono le cose e non si sta solo per farsi riprendere dalle telecamere», sottolinea la leader di Fratelli d'Italia.

«Dispiace, invece, che la maggioranza chieda al Parlamento di votare una risoluzione fumosa e priva di concretezza, come se anche stavolta volesse tenere per sé le misure puntuali che il Governo intende adottare nelle prossime ore. Oggi dimostriamo, ancora una volta, di essere sempre presenti quando l'Italia ci chiama», conclude il post di Meloni.

