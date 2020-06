Governo, Meloni: «Conte surreale». Renzi: «Premier nella giusta direzione»

La conferenza stampa di Giuseppe Conte ha scatenato le consuete reazioni politiche. «Un'altra conferenza stampa di Conte mandata in diretta in contemporanea su più reti per dire che il governo FARÀ tantissime belle cose. Milioni di italiani assistono basiti, chiedendosi con quale coraggio si facciano nuove promesse quando non sono ancora arrivate le risorse promesse in analoghe conferenze di due mesi fa. Ma forse per rendersi conto di quanto tutto questo sia surreale occorrerebbe, ogni tanto, uscire dal palazzo e dalle conferenze virtuali», ha scrotto su facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

19:38

