Dl Semplificazioni, Conte: «Via libera a 130 opere, trampolino di lancio per il Paese»

Il decreto semplificazioni «è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha bisogno in questo momento». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ricordando che «in Consiglio dei ministri abbiamo approvato l'elenco di 130 opere strategiche individuate specificamente dal Mit, a queste aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di altri ministeri, sanità, carceri, polizia».

Tra le opere strategiche elencate dal presidente del Consiglio ci sono «la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina, la Pescara-Roma, la Pescara-Bari, la Venezia-Trieste, la Gronda, la Ionica, l'ampliamento della Salaria, la Pontina».

