Per un centesimo, per uno 0,01 per cento, e neppure la soglia psicologica del 10 per cento è stata raggiunta. Già questa mattina Giuseppe Conte dovrebbe incontrare gli eletti delle Camere per l’incontro mensile con i gruppi parlamentari. E partirà, come ha annunciato dopo la chiusura delle urne il leder dei Cinquestelle, la «riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni di questo risultato deludente, molto deludente. Potevamo sicuramente fare meglio».

Il dibattito

Ma il dibattito interno - in una forza politica piramidale saldamente controllata da Conte - riapre questioni che i grillini non si sono mai volute affrontare: in primis il via libera al terzo mandato. Spiega un grillino delle prima ora: «Sarebbe utile aprire su questo punto: soltanto così potremo avere esponenti conosciuti in grado di catalizzare voti, come non è successo alle Europee. Il terzo mandato lo vogliono in tutti livelli e anche a Conte avrebbe dato il suo via libera se Beppe Grillo non l’avesse bloccato. Può essere il punto di partenza per ricucire e “congelare” le fronde o evitare ulteriori uscite». E il malumore di queste ore, poi, riapre anche fronti come la necessità di strutturarsi anche a livello locale o l’interrogarsi se i cavalli di battaglia come il reddito di cittadinanza o il salario minimo siano ancora temi che scaldano gli italiani. Per non parlare dei malumori nei gruppi parlamentari o della necessità di rilanciare figure - Roberto Fico o Stefano Patuanelli - lontane dall’inner circle contiano.

Giuseppe Conte, cosa farà ora? Il flop M5s, dati più bassi dal 2013: «Avvieremo riflessione interna»

Le Europee di domenica scorsa segnano il peggior risultato nazionale nella sua storia del M5S: 9,9 per cento, poco più di 2,3 milioni di voti, 2 in meno rispetto alle scorse politiche. Tra gli otto o i nove gli europarlamentari, tra i quali Carolina Morace, Pasquale Tridico, Giuseppe Antoci e Gaetano Pedullà. Per la cronaca, e complice la fortissima astensione, il partito quasi si dimezza tra Sud e Isole (dove però sfiora il 17 per cento), sparisce al Centronord e nel Nordest con percentuali tra il 6 e il 7 per cento. L’Istituto Cattaneo ha sentenziato che il M5S è «il partito che ha perso di più. Al contrario di quanto è stato ipotizzato, i suoi voti non sono stati assorbiti, se non in misura limitata, dal Pd. Sono invece rifluiti in larga parte verso l’astensione».

Ieri bocche cucite nella galassia pentastellata, anche se dal quartiere generale di Campo Marzio qualcuno ammette: «Quando abbiamo visto le percentuali dei sondaggi vicine al 14 per cento, abbiamo capito che i numeri erano sovrastimati. Ma finire sotto il 10 per cento è ancora adesso inspiegabile».

La trattativa

A breve Conte potrebbe incontrare Elly Schlein, rafforzata dalle Europee. C’è da costruire il centrosinistra in prospettive delle Politiche del 2027. «Il dialogo con il Pd - ha spiegato - come il dialogo con le forze progressiste non dipende da un appuntamento elettorale». Detto questo, «sarà sempre più intenso man mano che dovremo assumerci la responsabilità di offrire l’alternativa a questo governo». Ma nel Movimento ci si interroga su che cosa si possa mettere sul piatto, mentre la crescita dell’ala più radicale della coalizione aumenta la concorrenza sui temi più populisti.

Racconta un parlamentare grillino: «Alle Europee siamo sempre andati male rispetto alle Politiche. Però sono una cartina di tornasole per capire se le nostre istanze hanno un seguito. Bene, da ieri dobbiamo ammettere che il reddito di cittadinanza o il salario minimo sono meno dirompenti di un tempo. O quanto meno, ci fanno apparire come il disco rotto del Pd. La riflessione interna parte da qui, dalla necessità di tornare ad anticipare tematiche che ci differenzino dagli altri partiti».

In questo scenario Conte deve fare fronte con un malcontento crescente su tutti i livelli. Intervistato dall’agenzia Lapresse, Davide Casaleggio, figlio del cofondatore Gianroberto e presidente di Rousseau, ha chiesto la testa dell’attuale leader. «Parlo da un punto di vista aziendale. Un ad che gestisce un’azienda in questo modo metterebbe a disposizione il proprio ruolo». Da Campo di Marzio fanno capire di non temere possibili movimenti gemelli come quello che secondo qualcuno vuole lanciare Casaleggio jr o l’associazione “Schierarsi” di Alessandro Di Battisti, molto attivo in questo periodo sui temi della pace e del riconoscimento della Palestina. Come detto, il Movimento, per come è strutturato, non è scalabile. Per ora