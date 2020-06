Conte in diretta: «Strategia è quella giusta. Al lavoro su emergenza economica»

Il premier Giuseppe Conte torna a parlare in diretta agli italiani per annunciare questa nuova fase di uscita dal lockdown, con la riapertura dei confini tra le Regioni. «Colgo un rinnovato entusiasmo, c'è grande attenzione per questa socialità ritrovata: giustissimo, ci meritiamo il sorriso e l'allegria dopo settimane di sacrifici ma è bene ricordare sempre che se siamo tra i primi Paesi Ue che può permettersi di riavviare le attività è perché abbiamo accettato tutti insieme di compiere dei sacrifici. Dico solo, facciamo attenzione: le uniche misure efficaci» contro il virus sono «distanziamento fisico e uso, ove necessario delle mascherine. Abbandonare queste precauzioni è una grave leggerezza».



