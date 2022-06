M5S, Conte: «Uscire dal governo? Tanti cittadini ce lo stanno chiedendo»

Il Movimento 5 Stelle può uscire dal governo? Il presidente Giuseppe Conte per ora esclude l'ipotesi, ma non nega che qualcosa possa cambiare nel prossimo futuro. L'ex premier in conferenza stampa ha dichiarato: «Uscire dal governo? Ho incontrato tante persone che mi hanno fatto questa richiesta. L'ho toccata con mano questa richiesta. Il nostro elettorato sta soffrendo. Non ci sentiamo di voltare le spalle ai cittadini: l'ho detto quando siamo entrati al governo e ora che ci siamo avvitati in una spirale recessiva. Siamo responsabili ma che nessuno ci dica state zitti, che ci sia una sospensione della dialettica politica».

