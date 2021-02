Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi con la compagna Olivia Paladino: il lungo applauso dei dipendenti e su Twitter cambia tutto

Picchetto d'onore per Giuseppe Conte che ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi di tutti i dipendenti affacciati alle finestre che sovrastano il cortile. L'avvocato non è più presidente del Consiglio e la cerimonia di commiato è seguita all'incontro con Mario Draghi con il dovuto passaggio di consegne. Il nuovo premier ha giurato questa mattina al Quirinale e ha poi raggiunto il predecessore per prendere posto nella sede del governo. Conte è uscito di scena ringraziando tutti e allontanandosi con la compagna. Sul profilo Twitter è scomparsa la parola «presidente».

Momenti di commozione quando Conte è stato salutato da un lungo applauso dei dipendenti di palazzo Chigi. Gli impiegati si sono affacciati dalle finestre sul cortile d'onore e lo hanno salutato. Poi il premier uscente si è allontanato mano nella mano con la compagna Olivia e non ha rilasciato dichiarazioni.

Giuseppe Conte è stato molto social, mentre il nuovo presidente del Consiglio non ha mai avuto un account. Seguitissimi i post e le dirette per le comunicazioni più importanti. Da oggi non è più presidente del Consiglio e la carica è scomparsa anche dai profili.

