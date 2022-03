Giuseppe Conte è stato confermato leader del M5s con oltre il 94% delle preferenze (94,19% dei voti validi). Sui 130.570 iscritti aventi diritto di voto, 59.047 hanno partecipato alla votazione: in 55.618 si sono espressi per la conferma dell'ex premier alla presidenza del movimento, mentre in 3.429 (5,81%) hanno votato contro.

Governo verso la fiducia sul decreto Ucraina, M5S: «No a qualsiasi odg per aumento spese militari»