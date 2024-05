«Ora la nostra battaglia si sposta al Parlamento Ue, dove i nostri parlamentari si batteranno per una direttiva europea sul reddito di cittadinanza», annuncia Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle stasera a Napoli al teatro Acacia per illustrare il programma.

Intanto l'M5s non ha per ora deciso a quale gruppo iscriversi: come contate di pesare sulle politiche Ue?

«Ci sono partiti come la Lega e Fratelli d'Italia che hanno fatto parte di un gruppo e non hanno portato a casa nulla per l'Italia, anzi hanno fatto solo danni, vedi la riforma del Patto di Stabilità. Al contrario noi, pur non facendo parte di un gruppo siamo stati determinanti per eleggere la commissione Von der Leyen e indirizzarla verso il Green Deal, abbiamo ottenuto la direttiva sul salario minimo e anche il Recovery Fund. Ma siamo ambiziosi e vogliamo fare di più. L'obiettivo è incidere nell'area progressista spostando l'asse verso soluzioni di pace. Su questo saremo tenaci e vedrete che ci saranno delle belle sorprese».

Nel 2019 volaste al 30 per cento al Sud, complice anche l'istituzione del reddito di cittadinanza. Stavolta?

«Non ci appassionano numeri e sondaggi. Piuttosto abbiamo molto chiaro il nostro obiettivo: avere a Bruxelles un gruppo ben affiatato di parlamentari che senza compromessi si batterà per la pace, in un momento in cui il mondo va verso la terza guerra mondiale; parlamentari che si impegneranno per costruire un'Europa più vicina ai cittadini, un'Europa diversa da quella immaginata dal centrodestra. È giusto che i cittadini sappiano che la Meloni ha accettato senza battere ciglio un patto di Stabilità che in Italia ci porterà 13 miliardi di tagli. Ecco, noi lavoreremo in direzione opposta, portando a Bruxelles persone come Pasquale Tridico e Maurizio Sibilio, candidati qui al Sud, ed europarlamentari uscenti come Mario Furore che si è ben impegnato».

A proposito del reddito: ma viste le molte truffe, specie al Sud, pensa che si poteva fare meglio?

«Facciamo chiarezza una volta per tutte su questo falso mito. Secondo la Guardia di Finanza, le somme indebitamente richieste o percepite hanno rappresentato l'1,68 per cento di quanto speso complessivamente per l'RdC. Di che parliamo? Anche altre misure, come le pensioni di invalidità o la Naspi, sono soggette a truffe ma nessuno si è mai sognato di cancellarle: piuttosto si punisce chi ha violato la legge, senza arrecare un danno ai cittadini onesti che ne hanno un reale bisogno. L'Istat ha certificato che nel triennio 2020/2022 il Reddito di cittadinanza ha tirato fuori dalla povertà oltre 1,3 milioni di famiglie. La Meloni, che dice di essere una del popolo, mossa dalla sua furia ideologica ha cancellato il reddito, ma oggi accedono all'Adi e al Supporto formazione lavoro circa la metà di coloro che prendevano il RdC. E infatti nel 2023 la povertà assoluta ha raggiunto il record storico: 5,7 milioni di individui. L'8,2 per cento dei lavoratori dipendenti è in questa condizione, quattro giovani su dieci guadagnano meno di 9 euro l'ora. Di fronte a ciò, il governo si è rifiutato di introdurre il salario minimo legale. Ora la nostra battaglia si sposta al Parlamento Ue, dove i nostri parlamentari si batteranno per una direttiva europea sul reddito di cittadinanza».

Questo voto può decidere anche la leadership del centrosinistra? Lei e la Schlein ambite a questo ruolo...

«Con queste elezioni non decidiamo la leadership dell'area progressista, in ballo non c'è la sorte di Conte o della Schlein. In ballo c'è qualcosa di più importante: la vita dei cittadini e il futuro dei nostri giovani. Possiamo scegliere se nei prossimi 5 anni avremo un'Europa che si prepara ad andare in guerra (e ricordo che in casa nostra c'è chi come la Lega vuole reintrodurre la leva obbligatoria) o un'Europa che lavora per risolvere i conflitti bellici con la diplomazia, un'Europa che punta ancora sulle fonti di energia inquinanti o un'Europa che preserva l'ambienta e gli ecosistemi. Per questo dico a tutti: andiamo a votare, non lasciate che siano gli altri a decidere per voi».

Avete messo la parola pace nel simbolo, ma quali sono gli altri temi forti su cui puntate per queste europee?

«Innanzitutto ci batteremo contro l'Europa dell'austerity e dei tagli, a partire da quelli alla sanità. Ma non basta avere più risorse, serve che la politica esca fuori dalle nomine e dalla gestione della sanità. E poi c'è il tema della lotta alla corruzione, fondamentale soprattutto in un momento in cui i Paesi si trovano a gestire i fondi del Pnrr, per evitare che vadano nelle mani del malaffare. Infine il tema dei diritti, a partire dalla parità di salario tra uomo e donna».

L'inchiesta di Genova, rimette in discussione la legge per il finanziamento ai partiti. Lei però rimane contrario.

«I cittadini hanno votato no al referendum per il finanziamento pubblico perché si sono accorti che i politici si lasciavano corrompere lo stesso. Per noi la politica si può fare con le micro-donazioni e credo che i partiti più che prendere debbano restituire soldi utili per la collettività, proprio come facciamo nell'M5S. Mi lasci dire che le tante inchieste che stanno emergendo in questi mesi, da Nord a Sud, sono una ferita della nostra democrazia e la politica, invece di attaccare la magistratura, dovrebbe avere uno scatto di dignità e trovare al proprio interno gli anticorpi contro la corruzione».

Spesso ha tessuto le lodi del sindaco Manfredi e della maggioranza Pd-M5s al Comune di Napoli: ma perché è così difficile replicarla anche a livello nazionale?

«Questo modello funziona non quando si va insieme solo per gestire il potere, ma quando ci si unisce sulla base di un programma condiviso, quando prima dei nomi ci si confronta su obiettivi e temi su cui lavorare insieme. Proprio come è successo a Napoli».