Giuseppe Conte pensa al suo partito: i big sono con lui, Di Maio e Di Battista prendono tempo

«La strada è tracciata», ripetono autorevoli deputati grillini in queste ore. A tracciarla è stato proprio Beppe Grillo quando ha escluso definitivamente Giuseppe Conte dal futuro dei 5 stelle, accendendo una rivolta interna che potrebbe portare anche allo svuotamento del gruppo parlamentare. «Il Senato è una sorta di contea di Conte spiega una fonte interna di primo piano si sta pensando, in queste ore, anche di lasciare il gruppo in massa e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati