Conte: «Sincera gratitudine dall'Europa, l'Italia ha un ruolo centrale»

Giuseppe Conte ha parlato degli Stati Generali e delle future sfide che attendono il governo in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Sono giornate molto impegnative per il governo. Ieri da parte dei vertici delle istituzioni Ue è stato riconosciuto il ruolo centrale che l'Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere. Non si tratta di parole vuote. Siamo stati un esempio per l'Europa e la gratitudine espressa è indirizzata a ciascuno di noi».

Di Battista: «No al Mes. Conte leader M5S? Si iscriva, non tema picconature da me»

Raggi, la guerra M5S blocca la sua ricandidatura. Rinviato il voto on line

Conte prosegue: «Dobbiamo essere orgogliosi di essere Italiani«, aggiunge. Le parole dei vertici europei «esprimono un sincero apprezzamento e anche un profondo senso di riconoscenza verso tutti noi. Per il nostro coraggio, il senso di responsabilità, i sacrifici che ogni singola persona ha dovuto compiere», spiega Conte su Facebook dove pubblica una clip della prima giornata degli Stati Generali, con spezzoni degli interventi succedutisi a Villa Pamphilj.

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA