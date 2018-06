Giustizia, Bonafede: «La riforma della prescrizione, dedicata a Viareggio»

«Vorrei tanto che quando ci sarà la riforma» della prescrizione, questa «non portasse il nome di chi l'ha scritta, ma fosse la "Viareggio" o "Viareggio bis", perchè vorrei chi la pronuncerà in un'aula di tribunale si ricordasse non di chi l'ha scritta ma chi è morto e di chi ha sofferto prima che quella legge esistesse».



Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede stasera a Viareggio (Lucca) dove ha partecipato alla manifestazione per il nono anniversario della strage del 29 giugno 2009. E questo perchè, ha aggiunto, «in Italia mai più dovranno esistere ingiustizie di questo tipo».



«Stiamo lavorando giorno e notte perchè ci sia la certezza della pena, così come la rieducazione di chi viene condannato: sono principi inderogabili perchè tutti devono sapere in Italia che chi sbaglia paga» ha proseguito. A proposito di due reati che per la strage di Viareggio saranno dichiarati prescritti all'apertura del processo di appello nel prossimo mese di novembre, Bonafede ha detto che questo «è inaccettabile» ma ha anche voluto sottolineare come il tribunale di Lucca ha visto i magistrati «correre contro il tempo per dare una risposta nel più breve tempo possibile».



Sempre a proposito della prescrizione il ministro ha sottolineato come un tempo questa era considerata «una questione che riguardava i politici e la politica», perchè «la giustizia era considerata proprietà della politica». E invece «la giustizia appartiene ai cittadini non alla politica o ai politici», ha concluso.

Venerdì 29 Giugno 2018, 22:30 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA