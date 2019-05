Giustizia, resa dei conti nel governo dopo il caso Siri: la Lega passa al contrattacco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 10:00

«La proposta del ministro Bonafede sulla riforma della giustizia è irricevibile. La bloccheremo. Dopo le Europee conteranno i nostri voti. Se si vuole riformare la giustizia lo si farà nella nostra direzione». Ai piani alti della Lega è scattato l'allarme.Il Guardasigilli sta portando avanti dei tavoli con avvocati e magistrati, senza scoprire le carte. Ma la proposta è stata visionata da ministri e big del Carroccio. E così, dopo il 26 maggio sarà proprio questo il primo nodo da affrontare in Cdm. «Il Movimento 5Stelle vuole una riforma punitiva, totalmente spostata sulle procure. O cambiano rotta o rischiano di andare a sbattere e di provocare la crisi», dicono chiaro e tondo negli ambienti di governo leghisti. Il sospetto nella Lega è che Bonafede e Di Maio, portando un pacchetto che comprenda sia la riforma della giustizia penale che quella civile, vogliano imporre i numeri in Cdm. Così come successo sul caso Siri, che è ormai ritenuto un punto di non ritorno sui temi della giustizia. Non è un caso che Salvini ieri abbia detto che «la riforma della giustizia sarà lo snodo centrale» per capire se l'esecutivo potrà andare avanti. E che Di Maio si sia lamentato perché la Lega si sottrae al confronto: «Ci doveva essere una riunione con la Lega per dirimere le cose su cui non erano d'accordo ma è saltata già due volte», ha sottolineato. Le due posizioni non sono affatto convergenti. «Se la Lega ha delle proposte, se il Salvini oltre che occuparsi di sicurezza ha delle proposte sulla giustizia, ben venga, ma non c'è un altro pacchetto: la riforma della giustizia la porta avanti il ministro della Giustizia», replica evidentemente preoccupato Bonafede, «Prendo atto dell'attenzione che la Lega vuole riportare sulla giustizia, e sono contento del fatto che dopo le elezioni potremo tornare a confrontarci serenamente».