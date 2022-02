La riforma presentata oggi dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, prevede un nuovo sistema elettorale per i componenti del Consiglio Superiore della magistratura; regole molto più severe per i magistrati che entrano in politica ("porte girevoli") e nuove valutazioni per la professionalità.

