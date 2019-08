Domenica 4 Agosto 2019, 21:43 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 22:28

ROMA «Con il terzo incontro con le parti sociali, inizia domani un'altra settimana di lavoro cruciale». A sottolinearlo è il Premier, Giuseppe Conte, su Facebook, alla vigilia del nuovo round con sindacati e imprese in programma per domani pomeriggio a Palazzo Chigi. Un percorso, quello intrapreso in vista del varo della manovra, dove l'ascolto e il confronto costituiscono un passaggio imprescindibile per realizzare «il progetto riformatore del Paese». «Con i sindacati e le associazioni di categoria - spiega il Premier - ci confronteremo sul tema del lavoro e del welfare e sulle misure che abbiamo intenzione di attuare con la prossima manovra economica. Queste misure saranno oggetto di approfondimento dei tavoli tecnici del Governo che partiranno già nei prossimi giorni. Mi riferisco ai tavoli tecnici su cinque aree tematiche: riforma fiscale; spending review - tax expenditure e cuneo fiscale; privatizzazioni; piano per il sud; investimenti ed export». «I lavori - prosegue il Presidente del Consiglio - continueranno di concerto con tutti i ministeri per arrivare a settembre con il lavoro già impostato per la manovra. L'ascolto e il confronto con tutte le parti coinvolte costituiscono per noi - evidenzia - un passaggio imprescindibile per realizzare in maniera organica il progetto riformatore del Paese. Continuiamo, giorno dopo giorno, a lavorare con il massimo impegno per l'Italia».