Martedì 9 Aprile 2019, 09:21

Non votano. Ma contano. I cinque milioni di stranieri residenti in Italia hanno un loro peso nella geografia elettorale nazionale, pur non avendo la possibilità di dire la propria. E quel peso è in grado di spostare seggi da una circoscrizione all'altra: nelle prossime elezioni europee del 26 maggio il conteggio degli immigrati ai fini dei riparto dei 76 seggi che spettano all'Italia fra le cinque circoscrizioni provoca ben quattro spostamenti, rispetto ai valori spettanti se si considerassero soltanto gli italiani. Due circoscrizioni guadagnano un seggio in più: il Nordest che passa da 14 a 15 e il Centro che sale anch'esso da 14 a 15. Due circoscrizioni perdono rappresentanti: l'Italia meridionale scende da 19 a 18 e l'Italia Insulare da 9 a 8. In pratica il Mezzogiorno cede due rappresentanti in favore del Centronord, per tener conto della diversa distribuzione dei migranti lungo la penisola, con intensità maggiore dove vi sono maggiori opportunità di lavoro.