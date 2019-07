Autonomia, Zaia: «Basito davanti a ennesimo rinvio»

È polemica sul vertice sull'autonomia a Palazzo Chigi , il cui seguito è stato rinviato a lunedì. «Resto basito davanti all'ennesimo rinvio. Pensavo che il Presidente del Consiglio fosse così autorevole da chiudere la partita, ma non ho ancora ben capito se l'autorevolezza serva a chiudere o invece a prolungare indefinitamente l'approvazione dell'intesa sull' autonomia differenziata». Lo afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia . «Noi veneti - aggiunge Zaia - ne abbiamo le tasche piene di tutta questa storia».«Sono trascorsi 636 giorni dal referendum - ricorda Zaia - più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che le Regioni non abbiano fatto il lavoro che spettava loro. Di fronte a tutto questo non posso non affermare che questa è una autentica presa in giro e che Conte non può prestarsi a procrastinare ancora. Siamo stanchi anche - sottolinea il governatore veneto - di sentire dire a Conte che lui sarà il garante dell'unità nazionale, un refrain ormai stucchevole». Zaia ribadisce inoltre che «se sono davvero convinti che tutto quel che facciamo è contro l'unità del Paese, vadano in Parlamento e modifichino la Costituzione. Siamo in un Paese in cui per alcuni applicare l'articolo 116 terzo comma della Carta costituzionale, la legge fondamentale dello Stato, significa minare le basi della Repubblica. Ô allucinante! Non siamo più disposti ad aspettare, vediamo dichiarazioni che non c'entrano nulla con l'intesa sull' autonomia. A nome dei 2 milioni 328 mila veneti che hanno votato per il si all' autonomia dico che siamo stanchi, stanchissimi. La misura è colma», conclude.