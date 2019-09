Autostrade, Giarrusso (M5s) attacca il ministro De Micheli: «Niente fiducia al Governo senza revoca delle concessioni»

Il caso Atlantia infiamma il dibattitto politico, il senatore M5s, in disaccordo con la responsabile di Trasporti e infrastrutture che in un'intervista alla Stampa ha escluso la revoca della concessione di Autostrade, ha detto: «Darò la fiducia al governo Conte in base alla posizione che avrà il Pd rispetto alle dichiarazioni fatte dal ministro De Micheli o se il ministro stesso chiarirà meglio. La posizione del M5s è chiara: siamo per la revoca delle concessioni», ha aggiunto, ribadendo: «Non diamo la fiducia se si inizia subito a martellare l'accordo».«Per noi patti chiari e amicizia lunga», ha continuato il senatore, spiegando che l'intervista del ministro «non mi è piaciuta per niente». In particolare, è la posizione sulle concessioni autostradali (per cui De Micheli parla di revisione, e non di revoca) che il ministro «poteva risparmiarsi», secondo Giarrusso. E ha aggiunto: «Se intende prendere le distanze dal M5s, faccia pure e allora esca dall'alleanza ma noi abbiamo già dato per un anno e mezzo con Salvini, è il metodo che non va bene ed è il metodo che è stato bocciato dagli elettori dei 5 Stelle. Sennò, restavamo con Salvini..», ricordando ai Dem che «noi abbiamo il 36% dei parlamentari e il Pd il 18%, quindi serve umiltà». Infine sulla Gronda su cui il ministro è favorevole a portare avanti il progetto, Giarrusso ha detto: «Mi risulta che l'aveva bocciato il Pd, De Micheli faccia pace con ...».