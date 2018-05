CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 11 Maggio 2018, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 09:36

ROMA. «Significativi passi in avanti». Ma chiedono altro tempo al Quirinale perché i nodi sono tutt'altro che sciolti, a partire da quello fondamentale: il nome del presidente del Consiglio. Nella prima nota a doppia firma, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i due leader di Lega e M5S si dicono ottimisti sia sulla trattativa per la stesura del programma di governo che sulla composizione della squadra. Una corsa contro il tempo, appunto, per riempire le caselle che entro domenica dovranno essere comunicate, almeno in parte, a Sergio Mattarella a partire comunque da quella del presidente del Consiglio che potrebbe essere una personalità terza ai due big.«Se è terzo è terzo. L'importante è che sia una persona autorevole che rappresenti bene il nostro Paese a fare il presidente del Consiglio», dice Vincenzo Spadafora del M5s, che azzarda una previsione: «Entro la fine della prossima settimana si potrà giurare».Il Capo dello Stato entro domenica intende sicuramente avere il nome del candidato premier, a questo nome si potrebbero aggiungere da parte di M5s e Lega anche i profili delle personalità scelte per ministeri di peso come Economia, Esteri, Welfare, Sviluppo economico e Interno. Di nomi per la poltrona di palazzo Chigi così come per i ruoli chiave dell'esecutivo ne girano parecchi ma nessuno al momento sembra avere una predominanza. La «pratica» è nelle mani dei due leader che continueranno a vedersi per provare chiudere positivamente la partita. E a far capire che al momento nessuna opzione è da scartare è proprio Salvini: «Abbiamo chiesto due-tre giorni al presidente Mattarella per chiudere tutto, se si chiude. Sennò si vota», è l'avviso del segretario della Lega. E se la ricerca del futuro presidente del Consiglio è nelle mani dei due capi, parallelamente, gli sherpa leghisti e pentastellati si occupano del programma.Una riunione fiume nel pomeriggio per mettere nero su bianco i punti convergenti: superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza, flat tax e contrasto all'immigrazione clandestina, solo per citare alcuni temi cari ad entrambi i partiti. Sul tavolo però rimane aperta la questione del conflitto d'interesse. Alfonso Bonafede, fedelissimo di Di Maio non nega che l'argomento ci sia. In effetti, nella base il grande timore è che l'alleanza con la Lega possa veder cadere il punto del programma M5s sul conflitto di interessi. È quello che emerge leggendo i commenti degli iscritti M5s sotto il post di Luigi Di Maio in cui, sul blog, il leader M5s racconta del vertice con Salvini e del «passo avanti verso il governo del cambiamento». È ancora Spadafora a chiarire che a legge «non la facciamo per qualcuno o contro qualcuno. Non torneremo indietro su nessuno dei temi della campagna elettorale. Quella lo dobbiamo fare, è un nostro dovere e sarà nel contratto di governo».