Mercoledì 30 Maggio 2018, 09:37

Sembrerebbe – il condizionale è d’obbligo in questo caos istituzionale che ci avvolge – che sia tramontata sul nascere l’ipotesi di un governo balneare. Non servirebbe a frenare lo spread, come i mercati purtroppo hanno mostrato. E, col passare delle settimane, anche sciogliere il parlamento potrebbe diventare problematico. Con la Meloni che già ha cominciato a raccogliere firme per l’impeachment, Mattarella rischierebbe di trovarsi con l’accusa di mandare a casa i deputati e i senatori che avrebbero potuto mandare a casa lui.Se però si vuol provare a uscire dal cul de sac in cui ci siamo cacciati, un punto deve essere chiarito. Un equivoco che, invece, tutti i principali protagonisti hanno, per diverse ragioni, contribuito a alimentare. Anche – certo, in ottima fede – lo stesso Capo dello stato. L’equivoco è nel ritorno alle alchimie e alle trappole del parlamentarismo, dopo che per un quarto di secolo l’Italia, e tutte le altre democrazie, hanno funzionato sulla base di un premier forte, e in prima persona responsabile nei confronti degli elettori. L’idea che, dall’impasse dei numeri usciti dal proporzionale, si potesse uscire soltanto con un’alleanza di partiti era scontata. Ma si è rivelato un errore pensare che, di questi tempi, l’alleanza la si potesse orchestrare contrattando per tre settimane i codicilli di un programma comune. Ribaltando le proprie posizioni. E affidando l’esecuzione del tutto a un ignoto professionista nelle vesti di mero esecutore del contratto. In questo modo, nessuno dei due leader ci avrebbe messo la faccia.Di tutte le promesse del programma, nessuno era politicamente responsabile. In questo gioco degli specchi, è bastato un primo dissidio importante – sul nome del Ministro dell’Economia – per far saltare l’impalcatura. Ben altra situazione avremmo avuto se, a capo del governo, ci fosse stato l’uno o l’altro dei due quasi-vincitori. Se, cioè, il Presidente non si fosse prestato al loro gioco dello scaricabarile, ma li avesse – prima l’uno, poi l’altro – invitati a formare un governo. Un governo con un premier vero. Come per molte settimane, era sembrato possibile quando sia l’uno che l’altro rivendicavano questo diritto. Solo dopo il rifiuto di entrambi, il capo dello Stato avrebbe fatto, motu proprio, quello che oggi si vede costretto a fare suo malgrado. Sciogliere le camere e andare il prima possibile al voto. Ma, al posto del messaggio attuale di impotenza, avrebbe dato un altro messaggio. Che sia Di Maio che Salvini non erano stati in grado di farcela. Oggi, invece, la sensazione diffusa in ampia parte dell’elettorato è che il governo è stato loro impedito.Non si tratta di criticare, col senno di poi, Mattarella. La situazione era complicata, ed inedita. Con due forze antisistema che, insieme, detengono la maggioranza. Ma si trattava, fino al 4 marzo, di due partiti violentemente antagonisti. Che, a valle di questa crisi, si ritrovano, invece, molto vicini. C’era, e c’è ancora, solo un punto in cui può emergere la distanza che li separa. Un nodo dove si incontrano, e si saldano, l’assetto istituzionale e la logica del potere. È il nodo della leadership. Il bisogno di imporla che discende, certo, dal narcisismo dei quasi-vincitori. Ma anche dal rapporto che nutrono nei confronti del proprio partito. Come è emerso in tutta evidenza nel passaggio burrascoso di domenica sera. Sul fronte leghista, molti pensano che lo show-down su Savona sia stato un alibi per andare al voto. È probabile. Ma è altrettanto vero che il rifiuto di mettere Giorgetti quale ministro dell’Economia è nato dagli equilibri interni della Lega, dal fatto che Salvini non poteva consentirsi un ministro che avesse – accanto alla proverbiale esperienza ed equilibrio che gli si riconoscono – anche più potere di lui all’interno dell’esecutivo. Per analoghe ragioni, la reazione scomposta di Di Maio, che – con la richiesta di impeachment - ha distrutto in pochi minuti l’immagine e l’aplomb di uomo delle istituzioni costruita in mesi e mesi di lavoro, si può spiegare in un modo solo. La rabbia e la paura di vedersi scavalcato sulle barricate dal fratello coltello Di Battista, rientrato clamorosamente sulla scena dal – finto – limbo in cui si era ritirato.In un quadro politico che parrebbe ormai definitivamente consegnato ai voti dei due partiti populisti, resta da sciogliere l’incognita del capo. Salvini, al momento, sembra avere tutte le carte per diventarlo. Ma non è certo che la Casaleggio Associati si sia rassegnata a questo esito. Forse, invece di fasciarsi la testa, sarebbe il caso di ragionare sul fatto che, prima o poi, uno dei due leader rischia comunque di rompersela.