Governo, Calenda a Renzi: «Ode alla vittoria fuori luogo, non abbiamo sconfitto noi Salvini»

«Questa specie di ode della vittoria è fuoriluogo. 1) Salvini si è mandato a casa da solo; 2) non lo abbiamo sconfitto ma posticipato le elezioni facendo il junior partner dei 5S ; 3) forse hai ragione tu o forse io ma nessuna battaglia è stata vinta o combattuta. Piedi per terra.

Aggiungo un punto. Tutti i guasti di Salvini che enumeri sono veri. Ma se eravamo disposti all'alleanza con i 5S, allora avremmo dovuto farla dopo il 4 marzo per evitarli. O abbiamo sbagliato ieri o abbiamo sbagliato oggi». Così su twitter Carlo Calenda.

No. Salvini aveva il 17 e oggi ha il 31. I 5S erano crollati e hanno ripreso 4 punti. Nel governo siamo junior partner. Ora se si doveva fare questo Governo, e io sono convinto di no, si doveva fare allora. Non oggi che sembra (ed è) una fuga dalle elezioni. https://t.co/uNWvNCYiTr