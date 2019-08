Governo, spunta l'ipotesi di una donna premier: ma per Pd e M5S resta il nodo Conte

Modello Ursula cioè una donna premier anche in Italia come già c’è una donna presidente in Europa, la Ursula von der Leyen . Questa sarebbe una novità - anzi, come si suol dire nel neo-politichese, una discontinuità - nel panorama politico italiano dove abbiamo avuto Nilde Iotti e poi altre donne fino alla Boldrini alla guida della Camera e la Casellati alla guida del Senato ma il fiocco rosa a Palazzo Chigi non c’è mai stato. Certo una Merkel non sarà facile trovarla quaggiù.Gira però il nome un po’ improbabile di Marta Cartabia, giudice della Corte Costituzionale di cui è anche vicepresidente. Ma anche quello della ex ministro guardasigilli Paola Severino, che guidó il dicastero di via Arenula al tempo di Monti. E Elisabetta Belloni direttamente dai piani alti della Farnesina? Anche lei può essere ma anche no. La crisi macha potrebbe partorire comunque la prima presidente del Consiglio donna della storia italiana. E ancora: nel caos della transizione, potrebbero spiccare altre due donne: Paola De Micheli e - addirittura? - Roberta Lombardi. La De Micheli, nominata da Zingaretti vicesegretaria del Partito democratico, ha sempre avuto buoni rapporti all’interno del partito con gli esponenti di tutte le correnti. Ma chissà e la Ursula tricolore anzi giallo-rosè sarà lei, sarà un’altra o non sarà nessuno.