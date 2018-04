Governo, consultazioni al via ma ci vorrà più di un giro. C'è l'ipotesi esploratore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Aprile 2018, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 10:09

Esattamente un mese dopo le elezioni del 4 marzo entra ufficialmente in scena il Quirinale. Da domani parte il primo giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo: si parte alle 10,30, con la neoeletta presidente del Senato, Elisabetta Casellati e si chiude dopodomani, alle 16,30 con la delegazione del Movimento 5Stelle.Nel giro di quarantotto ore Sergio Mattarella riceverà al Quirinale tutte le delegazioni dei partiti presenti in Parlamento, comprese quelle dei Gruppi Misti di entrambe le Camere, per ascoltare le loro proposte sul come sciogliere il rebus della formazione di una maggioranza in grado di votare le due fiducie e di sostenere l'azione di un esecutivo.Quindi, sulla base dell'esito dei confronti, assumerà le sue decisioni: o affidando un incarico pieno o più probabilmente avviando un secondo giro di consultazioni, o - ancora - prendendosi una pausa durante la quale avviare ulteriori contatti informali. Non è escluso, dopo il secondo giro, che il Capo dello Stato decida di giocare la carte di un incarico esplorativo concedendo così ai partiti ancora tempo per decantare le tensioni e i veti incrociati.