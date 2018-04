Il centrodestra spiazza Di Maio: così Berlusconi è tornato in gioco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Aprile 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 07:33

Luigi Di Maio non ha preso bene l'ultimo mossa di Matteo Salvini. «Tra i due il rapporto umano resta solido e la sintonia non manca», dicono nell'entourage del leader 5Stelle, «ma la scelta del capo leghista di tornare al Quirinale con l'intero centrodestra, Berlusconi compreso, è un fatto nuovo che ci spiazza. La partita si fa più dura, Salvini si rafforza...».L'irritazione tra i pentastellati è palpabile. Soltanto il giorno prima, sul Colle, Di Maio aveva certificato che «non esiste un centrodestra, lo dimostra il fatto che non sono neppure venuti qui insieme». E cosa ti fa Salvini? All'ora di pranzo rilancia il centrodestra unito, propone a Silvio Berlusconi e a Giorgia Meloni di andare insieme al Quirinale, in occasione del secondo giro di consultazioni previsto per la fine della prossima settimana. E, tra vedere e non vedere, Salvini ricorda a Di Maio: «L'unico governo possibile è quello tra M5S e centrodestra». Forza Italia inclusa. E scatta, immediata, l'abbraccio di Berlusconi e della Meloni.