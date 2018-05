Centrodestra unito da Mattarella. «Mandato a noi, alternativa il voto» Di Maio: no governi tecnici Live tv

Centrodestra unito. Il centrodestra resterà unito e chiederà al presidente della Repubblica il mandato per andare in Parlamento e verificare i numeri una maggioranza. È questo, a quanto si apprende, la decisione presa nel corso del vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni prima di salire al Colle per le consultazioni. Il centrodestra, sempre a quanto si apprende, ribadirà la sua contrarietà ad un governo del presidente.

Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via stamani il terzo e ultimo ciclo di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo, al termine del quale il Capo dello Stato potrebbe prendere una sua iniziativa, se le forze politiche si dimostreranno ancora incapaci di dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un esecutivo.LEGGI ANCHE ----> Il valzer delle auto