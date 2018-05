Conti pubblici e mercati, cresce l'allarme: i paletti di Mattarella sull'intesa M5S-Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 22 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non oggi, forse domani Sergio Mattarella darà l'incarico a Giuseppe Conte, il giurista indicato da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini nei due colloqui separati avvenuti sul Colle. Il capo dello Stato si è preso una pausa di riflessione: Conte nei panni di presidente del Consiglio è un epilogo probabile, ma non del tutto scontato. Anche se dal Quirinale fanno sapere che la frenata presidenziale non va considerata come un ostacolo alla nascita del governo gialloverde. Ma un time-out per riuscire a indirizzarlo nella direzione giusta. Della serie: adelante cum judicio.Mattarella è molto preoccupato. Non ha apprezzato le dichiarazioni degli ultimi giorni degli esponenti della Lega e dei 5Stelle. Guarda con allarme lo spread schizzare ai massimi da mesi e la Borsa calare. Così, come un maestro con due alunni un po' troppo vivaci, durante i colloqui il capo dello Stato ha fatto un discorso di verità: a Di Maio prima e a Salvini poi, ha raccomandato di evitare dichiarazioni che possano far fibrillare i mercati. Li ha invitati a non scherzare sui conti pubblici e i vincoli europei. Perché è in gioco la tenuta della nostra economia. E, soprattutto, i «risparmi dei cittadini». Un richiamo che ha sortito effetti immediati: uscendo dall'incontro, perfino Salvini ha usato toni più prudenti del solito, promettendo di abbassare il debito pubblico e di rispettare i vincoli di bilancio.