Governo, via alle consultazioni, Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera

Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati del cofano, alle 10,30 è arrivata la neoeletta presidente del Senato, Elisabetta Casellati.









Alle 11,15 la presidente Casellati ha lasciato il Quirinale dove è arrivato il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Il Presidente della Camera è arrivato al Quirinale passando da via della Dataria. E facendo lo scalone laterale è arrivato in piazza a piedi, scortato, e ha atteso che uscisse in macchina il Presidente del Senato.



Sempre in mattinata è previsto, alle 12,30, l'arrivo del Presidente emerito, Giorgio Napolitano. Nel pomeriggio, invece, si comincia con le consultazioni dei gruppi: il primo a varcare il portone, alle 16, sarà il turno della delegazione del gruppo «Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)»; poco più tardi, alle 16,45, attesi gli esponenti del Gruppo Misto di Palazzo Madama e alle 17,30, sarà la volta del Gruppo Misto della Camera, il cui presidente è un altro esponente di LeU, Federico Fornaro. Un'ora dopo, alle 18,30, come ultimo appuntamento del giorno, salirà al Colle la delegazione di Fdi

Mercoledì 4 Aprile 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA