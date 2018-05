Conte, il giallo del cv. M5S: mai citati titoli a New York. Di Maio: non sanno cosa inventarsi

Giuseppe Conte, potentially Italy’s next leader, wrote that he “perfected and updated his studies” at NYU, which, when asked, said “A person by this name does not show up in any of our records as either a student or faculty member.” https://t.co/NnwTDVOUGV — Jason Horowitz (@jasondhorowitz) 21 maggio 2018

«Non sanno cosa inventarsi», dice Di Maio arrivando alla Camera nel pomeriggio.

Martedì 22 Maggio 2018, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 18:02

