La lista dei 17 ministri dopo il vertice di oggi: Di Maio-Salvini vice. Giorgetti sottosegretario alla presidenza

Giovedì 31 Maggio 2018, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 20:49

ecco. Sarebbero 17 i ministri del governo Conte. Almeno secondo una lista ufficiosa in circolazione. Sette i ministri, oltre al premier, con casacca 5Stelle: Luigi Di Maio al Lavoro e Sviluppo; Alfonso Bonafede alla Giustizia; Riccardo Fraccaro ai rapporti con il parlamento; Elisabetta Trenta alla Difesa; Mauro Contorti alle Infrastrutture; Giulia Grillo alla Salute; Barbara Lezzi al Sud. I ministri della Lega sono i seguenti: Salvini all'Interno; Centinaio all'Agricoltura; Bussetti all'Istruzione, Bonisoli ai Beni Cultuirali; Bongiorno alla Pubblica amministrazione; Fontana alla Disabilità (ex famiglia). Fra i leghisti, Giancarlo Giorgetti diventerebbe sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Infine i ministri di profilo più tecnico come Giovanni Tria all'Economia; Paolo Savona agli Affari Comunitari e Enzo Moavero agli Esteri.