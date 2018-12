Sì all'autonomia di Lombardia e Veneto, l'Italia spezzata tra scuola e ospedali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 07:30

«Noi in Veneto diciamo padroni a casa nostra. Se ti va bene così bon, se no casa!. Urlava così, il governatore del Veneto Luca Zaia, lo scorso primo luglio a Pontida. Per fortuna nessuno dei ragazzi che cent'anni prima erano a difendere la linea del Piave dall'ultimo assalto degli austriaci, molti di loro lontano da casa, ha potuto ascoltarlo. La storia gira, i simboli cambiano, il Piave e Vittorio Veneto da oggi in poi evocheranno altre sensazioni. Già, ma come sarà l'Italia dell'Autonomia? Sarà un Paese molto diverso. Non sarà uno stato federale, in cui singole entità con pari dignità stringono un patto, né uno stato unitario ma una sorta di Paese-buffet in cui ciascuno si serve da solo le pietanze che preferisce senza preoccuparsi se a chi arriva dopo resti poco o nulla.Dimentichiamo le venti regioni di cui cinque a statuto speciale in cui era divisa la cartina d'Italia nelle aule scolastiche. Ci saranno tre fasce. La prima comprende le sei autonomie storiche (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Aosta, Bolzano e Trento). La seconda sarà di sette regioni ad autonomia rafforzata: Veneto, che fa da apripista, Lombardia, Emilia Romagna e presto Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria-Marche unificate. La terza fascia sarà una sorta di bad-Italy, di Italia residuale, in cui le regioni resteranno sulla carta ma si vedranno sfilare i poteri in base al principio meno Stato al Nord, più Stato al Sud. In pratica ci sarà un'Italia marginale, che comprenderà Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Roma sarà una sorta di supercapoluogo di regione: perderà sempre più funzioni nazionali e acquisterà in cambio funzioni di controllo e gestione dell'Italia residuale. Già, ma come funzioneranno scuola e sanità in un'Italia simile?