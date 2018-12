Autonomia Lombardia e Veneto, primo sì. E De Luca: «Colpo al Sud»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 07:30

Da Roma il ministro degli Interni e leader della Lega, Matteo Salvini, promette: «Il nostro obiettivo è ridurre il divario che esiste tra Nord e Sud». Da Napoli il governatore della Campania Vincenzo De Luca gli replica: «Se si pensa di usare un meccanismo per cui il gettito resta dove viene prodotto, il Sud sarà sempre più povero e il Nord sempre più ricco. Questo significa rompere l'unità d'Italia».Si è aperto ufficialmente ieri a Roma il cantiere per concedere a sette Regioni (Veneto, che fa da apripista, Lombardia, Emilia Romagna e presto Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria-Marche unificate) la cosiddetta autonomia rafforzata o differenziata: cioè maggiori poteri pieni ai territori su ambiti, che secondo la Costituzione sono gestiti in competenza concorrente da Stato centrale ed enti locali.