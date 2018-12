Di Maio vota l'autonomia del Nord entro dicembre, fronda M5S al Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Dicembre 2018, 09:00

«L'autonomia del Veneto si deve creare il prima possibile senza se e senza ma», ha annunciato Luigi Di Maio. Ma nei prossimi giorni, quando il dossier approderà in Consiglio dei ministri, le aspettative del governatore Zaia saranno in parte deluse. Nel Movimento 5 Stelle serpeggia infatti molta diffidenza, se non aperta ostilità a un provvedimento che rischia di ampliare l'ampio divario a oggi esistente tra Nord e Sud. Tanto che il via libera al distacco delle regioni settentrionali, dovrà essere subordinato a una precisa condizione che i parlamentari stellati pongono come discrimine irrinunciabile: sì all'autonomia, ma no al surplus fiscale che consentirebbe alle regioni del Nord di trattenere maggiori risorse a discapito del Sud e del fondo di coesione. «La stella polare è la Costituzione, sbaglia Zaia se pensa di potere giocare su questo perché si tratta solo di una devoluzione di competenze che non può e non deve danneggiare le altre regioni: il Veneto non potrà trattenere più di quanto già riceveva a livello di trasferimenti centrali per i servizi anche con l'autonomia», spiega al Mattino il deputato M5S calabrese Francesco Forciniti, avvocato e relatore del ddl Anticorruzione.