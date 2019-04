«Giudizi catastrofisti», e cresce il rischio manovra bis dopo il monito di S&P

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Aprile 2019, 12:00

Il sospiro di sollievo proveniente da Palazzo Chigi - via Pechino - si è avvertito, ma è rimasto strozzato. La decisione di Standard&Poor's di lasciare il rating invariato, era attesa dal presidente del Consiglio Conte che è in Cina per un forum sulla Via della Seta. Meno previsto è stato invece il giudizio, pesantissimo, sulle scelte di politica economica del governo che viene sonoramente bocciata dall'agenzia di rating americana.Un giudizio che suona come un cartellino giallo in vista del rosso che potrebbe arrivare a settembre quando S&P, ma non solo, darà un nuovo giudizio sulla sostenibilità del debito pubblico italiano. Per ora nessun ulteriore declassamento del nostro debito che resta di soli due gradini sopra il livello spazzatura. Una decisione, quella dell'agenzia di rating americana, che solo formalmente conferma il giudizio di ottobre.