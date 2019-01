Le trivelle spaccano il Movimento 5 Stelle, l'ira di Costa: «Non firmerò mai»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 7 Gennaio 2019, 07:30

Ieri la polemica politica italiana si è arricchita. Al confronto sul destino dei 49 (quarantanove) migranti fermi su due navi si è aggiunto un franco scambio di idee su 7 (sette) autorizzazioni per la ricerca di petrolio o di gas con le trivelle.I numeri dovrebbero costituire la base che determina l'importanza delle polemiche. In Italia non è così perché tutto diventa simbolico.E così accade che buona parte della giornata politica di ieri è stata scandita dalla battaglia intorno a sette trivelle, alcune dell'americana Global Mede, assurte a simbolo di coerenza politica. Come mai? Tutto nasce da un comunicato di Angelo Bonelli, storico esponente dei Verdi sul fatto che il ministero dello Sviluppo, guidato dal leader pentastellato Luigi Di Maio, aveva concesso 7 nuove autorizzazioni a trivellare fra la Basilicata e la Puglia, in particolare nel Mar Ionio. Ovviamente la trivellazione non toccherà le spiagge ma, come prevede la legge, aree ad oltre 12 miglia dal bagnasciuga ovvero a circa 20 chilometri dalla visuale dei bagnanti.Tanto è bastato per scatenare il putiferio. Di Maio, infatti, è stato uno degli esponenti di punta del movimento anti-trivelle (No triv) che costrinse il governo Renzi ad un referendum tenuto il 17 aprile 2016 costato 300 milioni e che non raggiunse il quorum. Di qui una polemica durissima contro i 5Stelle da parte degli ambientalisti e del governatore della Puglia, Michele Emiliano, esponente Dem favorevole al referendum e contrario a grandi opere. A Di Maio è stata contestata la mancata coerenza («Insopportabile e bieca ipocrisia, farò ricorso», ha detto Emiliano) con le battaglie No triv.