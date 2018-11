Tap, banche e rifiuti: strappo comitati-M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

«Nel bel mezzo di una grande gioia, non promettere niente a nessuno. Nel bel mezzo di grande rabbia, non rispondere a nessuno». Avrebbe fatto meglio a tenere in buon conto l'antica saggezza cinese, Luigi Di Maio. Dalla Sicilia del Muos ai truffati delle banche venete, era stata una primavera radiosa. Ma dopo mesi d'amore scintillante, le Cinque Stelle sono scivolate nel gelo di un profondo scontento.Il fronte dei delusi si è ingrossato appena ieri, dopo la trasmissione della manovra finanziaria alla Camera. Invece dei giusti ristori per i truffati delle banche, invocati in piazza e in tv da Di Maio e Di Battista - è la denuncia dell'Associazione vittime del Salvabanche e della leader Letizia Giorgianni - nella legge di Bilancio è previsto solo un rimborso del 30% che verrà dato agli azionisti che hanno subito un danno. «Niente di diverso da quello che ha fatto e che ha detto il Pd», ha scritto l'associazione.