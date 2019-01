Ok a reddito di cittadinanza e quota 100, i vicepremier: «È la svolta storica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 18 Gennaio 2019, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2019 07:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di mattina l'ultima vertice fiume, di pomeriggio il consiglio dei ministri che dura venti minuti, poi la conferenza stampa di quasi un'ora. Dopo sette mesi Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Salvini annunciano il via libera alle misure-bandiera del governo giallo-verde: Reddito di cittadinanza e Quota 100 sulle pensioni. Al premier tocca il ruolo di presentatore. Per illustrare i provvedimenti Palazzo Chigi rispolvera le slide di renziana memoria. Il leader M5S tiene a specificare che il Reddito è pieno di norme «anti-divano». E che è lontano dall'assistenzialismo. Per evitare gli abusi «non converrà rifiutare la prima offerta di lavoro, perché la seconda può essere più lontana, e la terza in tutta Italia».E ancora, spiega Di Maio, si stimolerà l'economia perché «chi non spenderà entro il mese i soldi con la card li perderà». E si è posto rimedio sul tema dei disabili, su cui la Lega aveva alzato barricate, minacciando di non votare la misura: «Ci sarà un'integrazione per 255mila famiglie con persone con disabilità», dice Di Maio. Che poi aggiunge: «Non andrà tutta al Sud, ma per il 50% al Mezzogiorno e per il 50% al centronord». Il vicepremier pentastellato ha assicurato che l'intervento partirà entro aprile.«E tu Matteo, cosa ci dici su quota 100?», è poi l'assist del premier Conte a Salvini. La prima dedica del leader della Lega è a Monti e alla Fornero («Piangerà ancora»). Poi rilancia: «I soldi ci sono per tutti e se avanzano andranno ad abbassare le tasse. Le uscite creeranno 1 milione di posti di lavoro. E garantiamo il tfs senza costi per gli statali. L'obiettivo resta quota 41 per le pensioni».