Di Maio: troppi precari, rivedere il Jobs Act

Domenica 3 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 08:00

Non si può dire che Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del superdicastero Lavoro-Sviluppo, abbia perso tempo. Né che abbia già modificato il suo modo di comunicare con la gente. Ieri, subito dopo le celebrazioni ufficiali per la festa della Repubblica, è corso a via Veneto, dove uno di fronte all'altro sorgono i palazzi che ospitano i due ministeri appena accorpati e - con un videomessaggio Facebook - ha condotto per mano i suoi follower nelle stanze dello Sviluppo. Arrivato nel suo ufficio, al grido di «al lavoro, per creare lavoro», ha comunicato le sue prime mosse. A partire dalla «revisione del Jobs Act» per combattere l'eccesso di precarietà. Un male da curare anche secondo la Lega, che però frena sulla medicina e chiede più prudenza sul tema. Mentre invece spinge sull'altro dossier che Di Maio dice di voler affrontare subito, quello sulle pensioni: «Introdurremo quota 100 per superare la Fornero». Questa sì che è musica per le orecchie del collega vicepremier Salvini, che infatti conferma: «Entro la fine dell'anno, come promesso, reintrodurremo il diritto alla pensione per tanta gente che adesso ne è esclusa. L'obiettivo è di arrivare a regime al pensionamento con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica».