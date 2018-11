Periferie, riecco i fondi ma è beffa per i Comuni e Napoli resta al palo con Scampia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Novembre 2018, 07:00

Tagliati nel Milleproroghe nella scorsa estate, il governo - dopo la pressione dei sindaci - ha restituito ai Comuni gli 1,6 miliardi destinati ai bandi per riqualificare le periferie. Ma lo strumento scelto - un prestito non oneroso a Cassa depositi e prestiti - potrebbe tenere fuori gli enti più deboli e indebitati: cioè quelli in dissesto o predissesto, che non possono accedere al sistema del credito per avere le anticipazioni. Infatti in queste ore l'Anci e l'esecutivo stanno studiando un emendamento per superare il problema. Anche perché, vista la situazione finanziaria dei municipi italiani, il fenomeno potrebbe avere ripercussioni più ampie del dovuto.