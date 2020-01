Perché l'unica priorità del Governo deve essere il lavoro

Approvata, non senza difficoltà, la legge di Bilancio 2020 è iniziata da parte dei partiti la stagione delle grandi promesse progettuali e riformatrici, dalla lotta all'evasione fiscale alla semplificazione della burocrazia, dal green new deal al piano, soprattutto infrastrutturale, per il Mezzogiorno fino ad arrivare alla riduzione delle tasse per il ceto medio, alla riforma della giustizia civile e penale e a provvedimenti a favore della Scuola e dell'Università. Si tratta di proposte totalmente condivisibili, tratteggiate, tra l'altro, dal Presidente del Consiglio nella recente conferenza stampa di fine anno ma, al di là di conoscerne al più presto tempi e modalità di attuazione, la gente comune continua a farsi due domande tra loro collegate: le famiglie di questo Paese, soprattutto le più giovani, vivono una situazione di grossa difficoltà nella ricerca e/o nello svolgimento del lavoro? Se è così, quanto si sta facendo per rimediare a questa situazione considerando i redditi da lavoro l'unica fonte di sostentamento per la maggior parte dei cittadini? Alla prima domanda la risposta è senza dubbio positiva dato il persistere delle numerose crisi aziendali (circa 160 solo quelle sul tavolo del Mise) che non si riescono a risolvere, se non con probabili interventi pubblici e l'enorme distanza dagli altri Paesi europei sul piano occupazionale (73% è il tasso di occupazione medio europeo contro il 63% dell'Italia per la fascia di età 20-64, fonte Eurostat); alla seconda domanda siamo propensi, invece, a dare una risposta negativa visto che, non bisogna sottacerlo, tra gli obiettivi più «sentiti» da coloro che «guidano» questo Paese sembra essere assente, all'infuori di qualche generico riferimento, quello riferibile al lavoro, in particolare quello per i giovani. Il richiamo a questo fondamentale problema presente nel Paese dovrebbe servire a tutti, ma soprattutto ai decisori politici, a far riflettere su quanto esso sia importante e decisivo per il futuro del Paese e da affrontare, quindi, in maniera organica e risoluta considerato che, seppur in misura diversa, quella del lavoro è forse l'unica grande realtà economica e sociale capace di coinvolgere direttamente tutti i segmenti della popolazione che, schematizzando, si possono ricondurre a giovani, adulti e anziani.



Vediamo come: lo stato di debolezza occupazionale che stiamo vivendo «colpisce» i giovani (e il loro futuro) nella misura in cui non trovano un lavoro adeguato alle proprie aspettative (e alla propria formazione), sia, a volte, per un percorso formativo non in linea con le esigenze dei processi produttivi sottoposti a continui e rapidi mutamenti (si pensi alle nuove tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale) e sia per un ormai cronico disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che non permette il relativo incontro (nelle imprese con 10 addetti e oltre del settore industriale e dei servizi sono circa 100mila i posti vacanti, come evidenziato dall'Istat per il 2018); ma oltre alla compagine giovanile, l'attuale e difficile condizione del nostro mondo del lavoro «danneggia» la fascia degli adulti, in parte per le stesse ragioni riguardanti i giovani, ma anche nel momento in cui perdono il posto di lavoro e non riescono a ricollocarsi principalmente per mancanza di formazione continua rifugiandosi spesso nella fascia degli inattivi (che non lavorano e neppure lo cercano, sono attualmente più di 13 milioni di individui, come certificato dall'Istat), con la conseguenza, non marginale, di avere carriere discontinue; occorre, pertanto, intervenire sul sistema educativo (Scuola e Università in particolare) per individuare percorsi di studio al passo con i tempi e inoltre appare quanto mai opportuno mettere i Centri per l'impiego in condizioni di essere più efficienti (soprattutto nel Sud dove le aziende sono di piccole dimensioni); infine la complessa condizione occupazionale arreca disagio anche agli anziani tenuto conto che, attraverso i propri redditi pensionistici, potrebbero veder crescere la loro «partecipazione» al sostegno delle famiglie più disagiate. Insomma, una ripresa dell'occupazione determina notevoli benefici a tutti i segmenti della popolazione, riducendone la quota in difficoltà economiche, consentendo a chi già lavora di avere percorsi lavorativi continui (e di versare, quindi, sufficienti contributi a fini pensionistici) e creando i presupposti per consentire alle nuove generazioni di lavorare e vivere in Italia e non emigrare all'estero.



A proposito di pensioni, a livello governativo (ma non solo) si torna a parlare di modifiche da apportare a «Quota 100» e sembra ipotizzarsi, tra l'altro, l'introduzione di un coefficiente volto a favorire talune categorie di lavoratori e, al tempo stesso, portare l'età minima a 64 anni (con almeno 36 di contributi versati); la questione è estremamente seria e, senza entrare nei relativi tecnicismi, non si deve dimenticare come l'obiettivo principale da raggiungere resti il difficile equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate che, però, talvolta viene alterato da provvedimenti spot che avvantaggiano qualche gruppo di persone, ma appesantiscono il bilancio dell'Inps. Nel precisare che l'equilibrio da raggiungere si deve intendere a livello dell'intero sistema e non del singolo lavoratore, altrimenti saremmo in un sistema a capitalizzazione (come per un'assicurazione privata), ben vengano tutte quelle misure volte a riequilibrare contributi e prestazioni (l'innalzamento dell'età minima, peraltro già evidenziato su queste colonne, va in questa direzione), a meno che non si voglia spostare sulla fiscalità generale parte della spesa pensionistica (come avviene per la Sanità), operazione che però aggraverebbe ulteriormente le casse statali già «oppresse» dal gigantesco debito pubblico che, nonostante le continue sollecitazioni dell'Ue e più di recente della Bce, verosimilmente non riusciremo a ridurre neanche nel 2020.