La tenuta dei conti e i provvedimenti per la crescita

Ogni anno all'arrivo dell'autunno, quando si inizia a predisporre la legge di Bilancio, si riapre il cantiere delle scelte riguardanti i provvedimenti da adottare e la ricerca delle risorse necessarie per finanziarli. Naturalmente affiorano (per non dire emergono) tutti i problemi di questo grande e complicato Paese e le diverse anime politiche suggeriscono immediatamente le relative soluzioni diverse e spesso in contrasto tra loro - disorientando però i cittadini che si chiedono come mai non siano state già attuate, data l'apparente facilità con cui si individuano. Appare evidente inoltre che, al di là della tangibile distanza tra una proposta legislativa e la realizzazione concreta di un provvedimento, in generale si tratta di soluzioni per lo più condivisibili, orientate verso la crescita, frutto di posizioni basate su buoni propositi ma, come sappiamo, è l'inferno ad essere lastricato di buone intenzioni e, quindi, occorre fare molta attenzione a proporle senza una reale e immediata possibilità di attuazione.Entriamo un po' nel dettaglio con qualche esempio: i redditi delle famiglie sono fermi e le imprese sono soffocate dalle tasse e ben venga, pertanto, la riduzione del cuneo fiscale (tra i più alti in Europa) anche per far ripartire l'occupazione e i consumi; la Scuola e l'Università italiane sono in difficoltà (siamo tra gli ultimi in tutte le graduatorie europee e mondiali compresa quella, recentissima, che ci vede in fondo alla classifica in merito al rendimento netto della laurea, inteso come ritorno finanziario, fonte Ocse) e bene ha fatto il ministro della Pubblica Istruzione Fioramonti a lanciare un grido di allarme e a chiedere risorse aggiuntive per migliorare gli stipendi degli insegnanti, per l'edilizia scolastica e per la ricerca universitaria (assegni e dottorati); Il divario socioeconomico tra Nord e Sud non si riduce (anzi tende ad ampliarsi) e, quindi, appare nella giusta direzione l'iniziativa del presidente del Consiglio Conte di ritenere centrale un piano di investimenti per il Mezzogiorno (potenziamento dell'alta velocità e trasporto pubblico locale) da concordare con l'Europa, con la speranza di poterli escludere (almeno gli investimenti verdi) dal patto di stabilità; l'evasione fiscale e contributiva è insostenibile (si stima più di 100 miliardi annui) e, allora, siano benvenute tutte le misure volte al recupero di risorse da questo pozzo sterminato; poi c'è sempre l'Iva da sterilizzare e le spese indifferibili, necessarie per il funzionamento della macchina pubblica, da sostenere. Insomma, la situazione è complessa e le scelte da fare non appaiono semplici, visto il sentiero stretto delle risorse disponibili e i saldi contabili da rispettare, compresa la flessibilità in termini di deficit di cui potremo avvalerci.A proposito di deficit è di questi giorni la notizia, riportata non sempre con il giusto rilievo, che il nostro debito pubblico ha superato l'indifendibile soglia di 2400 miliardi di euro e non è mai superfluo ricordare che il deficit di oggi si aggiunge domani al debito accumulato; pertanto, preparare un convincente piano, anche pluriennale, volto a recuperare una quantità di risorse più o meno pari a quelle richieste e (spesso) ottenute in deficit sarebbe un'operazione importante che aprirebbe enormi spazi di credibilità internazionale e determinerebbe una seppur lenta, ma costante contrazione del debito, senza l'illusione che ciò potrà accadere con la riduzione dei tassi di interesse sul debito (collegati con lo spread), dato che non occorre essere esperti matematici per comprendere come tassi ridotti applicati però ad un ammontare che continua a crescere non producano risparmi (ad esempio, un tasso di interesse pari al 2% applicato ad un ipotetico debito pari a 1000 genera un interesse uguale a 20, se il tasso scende all'1% ma il debito sale a 2000, l'interesse da pagare resta sempre pari a 20). Perciò non bisogna abusare della possibilità di finanziare in deficit gli interventi, bensì appare fondamentale sforzarsi per trovare le risorse per le relative coperture, considerato che, in omaggio al principio economico secondo il quale in tempi di (quasi) recessione, come gli attuali, bisognerebbe fare una manovra espansiva e non restrittiva.Riuscirà il ministro dell'Economia Gualtieri, profondo conoscitore delle questioni economiche soprattutto in ambito europeo, a trovare i giusti equilibri e le effettive priorità, dovendo manovrare tra le numerose richieste provenienti da tutte le direzioni (area del governo, settori istituzionali, Organismi sociali, sistema imprenditoriale) e le raccomandazioni dell'Ue? Nell'essere fiduciosi, ci permettiamo una riflessione su due possibili aree di intervento, il sistema pensionistico e quello educativo: Il primo assorbe ogni anno circa il 15% del Pil (più di 200 miliardi di Euro, la quota più alta in Europa, fonte Eurostat, con una spesa media procapite intorno ai 12mila Euro circa), mentre il secondo non arriva a 70 miliardi (la più bassa in Europa) con una spesa media procapite (esclusa l'istruzione universitaria) di 7mila Euro. Possibile che non si riesca a razionalizzare la spesa pensionistica (magari spostando parte dell'eventuale risparmio verso il sistema educativo), considerando che attualmente esistono ben 7 vie per andare in pensione usufruendo di un insieme di agevolazioni (si pensi a quota 100 e opzione donna), con un impatto complessivo, solo per il 2020, vicino ai 9 miliardi, come stima la Ragioneria Generale dello Stato? Se si operasse in tal senso sarebbe un forte segnale di tenuta dei conti e di giustizia sociale. Gli italiani, soprattutto i giovani, molto probabilmente apprezzerebbero.