M5S, le dieci mosse che hanno stravolto il contratto: i vertici nella bufera

Domenica 28 Ottobre 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 08:01

Nelle intenzioni dei due contraenti doveva essere fondato su una serie di compromessi necessari a saldare un'alleanza inedita. Ma il contratto di governo si è finora rivelato un toccasana per la Lega e un letto di Procuste per il Movimento, che ha sin qui immolato sull'altare del realismo tutte le sue storiche battaglie. Dalla Tap all'Ilva, dal condono fiscale alla sanatoria di Ischia, il rosario delle promesse tradite è ampio e appare da giugno in continuo aggiornamento, sgranato sempre più rabbiosamente dai militanti che hanno messo alla sbarra, oltre a Di Maio, anche gli altri ministri a Cinque Stelle.Dopo aver reclamato per il Mezzogiorno misure eccezionali in campagna elettorale, il Movimento non ha infatti previsto alcun piano Marshall per il Meridione nel contratto di governo, ma solo misure omogenee per tutto il Paese. Ancora in lista d'attesa, a tal proposito, il decreto sulla Terra dei Fuochi che ha incendiato in Campania la rabbia dei comitati. È proprio al Sud che i pentastellati hanno raccolto del resto le due sconfitte finora più cocenti. «Bloccheremo la Tap in due settimane», prometteva in Salento Alessandro Di Battista poco prima del voto. Ma a bloccare i 5 Stelle è stata invece la Lega, che più volte per bocca del ministro Tria e di Matteo Salvini si era schierata a favore della pipeline.