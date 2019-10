Una manovra di bilancio sulle sabbie mobili

Sabato 19 Ottobre 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con una manovra di bilancio di 30 miliardi di cui “solo” 16 in deficit e 2 e mezzi in minor spesa, il resto delle risorse va trovato dal lato delle entrate.In un Paese che ha una pressione fiscale tra il 42 e il 43%, però, ci vuole coraggio a dire che le tasse sono belle. Sarà per questo, per trovare un po’ di coraggio politico che il governo, prima di mostrare le carte, indora la pillola insistendo sull’«aggravio selettivo» della pressione fiscale, come lo ha chiamato il Presidente del Consiglio Conte, e sull’ever green della lotta all’evasione.Non ci vuole molto, tuttavia, a dubitare che una manovra costruita sulla lotta all'evasione e sulle tasse sulle cose_che_fanno_male non solo non funziona economicamente, ma non è nemmeno virtuosa.Per quanto possano essere selettive, le tasse hanno un effetto generale: alzano il costo dei beni e dei servizi ai quali si applicano. A catena, il pagatore ultimo è chi li acquista, non chi li produce. A questo, si dice, servono le sin tax, le tasse sui «peccati» come il gioco, gli zuccheri, il fumo: a disincentivare l'acquisto di beni o servizi giudicati da uno Stato «terapeutico», bontà sua, dannosi e a caricare il costo sociale (in particolare, sanitario) su chi si espone a possibili danni, sanitari o ambientali.Peccato, tuttavia, che le tasse sui peccati non funzionano se non in senso regressivo: l'esperienza ha dimostrato che le persone non rinunciano ai loro vizi, ammesso che siano tali, perché costano di più. Il costo maggiore sarà quindi un sacrificio al portafoglio, non alle abitudini, tanto più pesante quanto minore è il potere di acquisto dei consumatori.Peraltro, la criminalizzazione di beni o comportamenti, così accentuata da quest'ultimo governo tanto da farci sentire peccatori solo per prendere un volo aereo o bere acqua minerale imbottigliata, ha ormai pesantemente radicalizzato luoghi comuni e falsi miti su ciò che fa male e ciò che fa bene a noi e all'ambiente: una sfilza di fake news che ha avvelenato, essa sì, la corretta informazione, distogliendo peraltro l'attenzione dalle più serie e concrete modalità con cui affrontare problemi sanitari e ambientali, al di là delle belle intenzioni. La scelta del ministro Fioramonti, il più strenue sostenitore delle tasse etiche, di chiamare Vandana Shiva nel suo Consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile è un chiaro segnale, purtroppo, del divorzio tra politica da un lato e innovazione e mercato dall'altro.Ma i criminali non sarebbero solo produttori e consumatori di plastica e coca cola.Sono anche, agli occhi di un governo a corto di idee, i soliti evasori presunti: senza poter capire ancora cosa implichi la lotta all'evasione in questa manovra, il messaggio che sta passando è che pagare in contanti o fare alcuni lavori è indizio concreto di evasione. In un sistema tributario che si basa sull'asimmetria tra Stato e contribuente, fatta di presunzioni e inversioni dell'onere della prova a favore del fisco, una simile accusa aprioristica è un altro strappo al rapporto di fiducia tra chi lavora e produce e chi governa, che è uno dei mali più radicati della nostra economia, come ha limpidamente fotografato Francesco Delzio nel suo recente libro pubblicato da Rubbettino La ribellione delle imprese.Tasse sui vizi e lotta all'evasione sono le sabbie mobili di questa manovra ancora ignota. Ma la connessione tra le due non è solo questione di copertura. Più sottilmente, le une e l'altra svelano la strategia politica di un governo che ha solo il coraggio di dare la caccia ai fantasmi, con la conseguenza, nefasta dal punto di vista della coesione sociale, di buttare la colpa sempre sul cattivo vicino.