Venerdì 22 Febbraio 2019, 10:30

Forse non un abbassamento del merito di credito, ma magari un altro avviso da Fitch che oggi comunicherà il proprio giudizio sul nostro Paese. Ad agosto l'agenzia di rating aveva confermato la valutazione BBB portando però l'outlook, ovvero la propria prospettiva per un periodo di 1-2 anni, da stabile a negativo. Questo assetto potrebbe essere confermato, oppure, eventualità più improbabile ma non irrealistica, Fitch potrebbe portare il rating giù di un gradino a BBB- ultimo livello prima della categoria non investment, quella dei titoli considerati a rischio. C'è in realtà una sorta di possibilità intermedia, ovvero l'emissione di un watch, un preavviso di downgrading più imminente.