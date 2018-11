Manovra, asse Francia-Germania: fondi Ue solo ai Paesi in regola con il deficit

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Novembre 2018, 08:30

Dopo mesi di braccio di ferro c'è l'intesa franco-tedesca sul futuro Bilancio dell'eurozona. L'accordo determina implicitamente novità strategiche anche per l'Italia. In sintesi, i tedeschi hanno accettato la proposta del presidente francese Emmanuel Macron di dare vita ad un Fondo Europeo ad hoc che «garantirà la stabilità dei paesi aderenti all'euro». In un quadro di regole stringenti, probabilmene più robuste di quelle attuali, questo Fondo sosterrà investimenti e riforme ma sarà messo a disposizione solo di quei Paesi europei i cui conti pubblici resteranno dentro i parametri concordati con Bruxelles. Insomma i Paesi che imbriglieranno meglio i proprio conti pubblici per evitare l'asfissia da austerità potranno contare su fondi europei per avviare iniziative di crescita.