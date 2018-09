La Borsa boccia la manovra, Mattarella preoccupato per la tenuta dei conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Settembre 2018, 07:30

La «preoccupazione per la tenuta dei conti pubblici» trapela dalle mura del Quirinale dove per tutta la giornata di ieri si è cercato di contenere le fibrillazioni interne al governo e, soprattutto, le tensioni che si sono scaricate sul Mef. Sulle scelte del ministro dell'Economia il Quirinale ieri offriva la stessa versione del premier Giuseppe Conte: nessuna telefonata durante la trattativa a palazzo Chigi dove è spuntato il 2,4% del rapporto deficit-pil. Sergio Mattarella ha appreso ieri l'altro la notizia dell'accordo nella maggioranza al suo rientro dal concerto in onore dei novant'anni del maestro Ennio Morricone e le telefonate con il premier Conte e il ministro Tria sono avvenute a cose fatte.