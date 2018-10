Manovra d'azzardo: chi rischia è il Paese

Venerdì 5 Ottobre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più che a un testo di programmazione economica, il Def del primo governo gialloverde assomiglia allo spot di un casinò. Una partita a poker, per giunta, giocata al buio. Il grande azzardo è il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Ieri sera, dopo più di una settimana di cifre in libertà annunciate a voce, il ministro del Tesoro Giovanni Tria ha finalmente comunicato per iscritto all'Unione Europea il numerino del rapporto tra le entrate e le uscite e la ricchezza prodotta dal Paese, che fa da pietra miliare ai conti dello Stato. Un indice, è bene ridordarlo, modificato due volte nel giro di una settimana.La versione originaria, festeggiata dal balcone di Palazzo Chigi dai ministri a 5Stelle come una cinquina al Lotto, era: 2,4% nel 2019, 2,2 nel 2020 e 2,1 nel 2021. Il «terno», nella versione più prudente dopo l'impennata dello spread, è stato leggermente ritoccato: sempre 2,4% il prossimo anno, per scendere a 2,1 e 1,8 nel biennio successivo. Queste cifre spedite a Bruxelles, almeno per ora, non hanno (e non possono avere) un gran valore. Perché il governo ha sì comunicato nero su bianco il disavanzo e il pronostico sul Pil ma non ha spiegato, ancora, con quali modalità, misure e parametri intende stimare la crescita. E anche un alunno di terza elementare sa bene che il risultato di una frazione non si può calcolare se si conosce solo il numeratore e non il denominatore.Volendo sintetizzare il numeratore, limitandoci al 2019, sappiamo che il governo ha in programma maggiori spese per un totale di 40,5 miliardi così suddivisi: 10 per il reddito di cittadinanza e la riforma dei centri per l'impiego tanto cari al Movimento; 2 per avviare una mini-versione della flat tax limitata alle partite Iva e altri 7 per una prima riforma della legge Fornero in quota Lega; 1,5 destinati ai truffati dalle banche; 1 per le assunzioni delle forze dell'ordine, 3,5 per gli investimenti in opere pubbliche, difesi dal ministro del Tesoro; altri 3,5 di cosiddette spese indifferibili, essenzialmente per i rinnovi contrattuali e il rifinanziamento delle missioni militari all'estero; e infine 12 per evitare l'aumento dell'Iva.Per tentare di calcolare il deficit, però, occorrerebbe indicare anche le coperture. E, al momento, siamo alla riffa. L'Europa ha già fatto intendere che non sarà di manica larga con la flessibilità soprattutto se deve coprire misure di assistenza e non di sviluppo. Cercando di fare qualche calcolo, par di capire che mancano all'appello una ventina di miliardi. Fondi che non si troveranno certo abolendo qualche auto blu, un manipolo di deputati e gli air-force di renziana memoria. Con la pace fiscale, ma anche in questo caso l'alea giocherà un ruolo importante, si riuscirà a raggranellare, se tutto andrà per il meglio, 3 miliardi. I 17 che mancano andranno cercati un po' tra gli sprechi della spesa e molto tra la carne viva delle detrazioni fiscali. E quindi andando a peggiorare la pressione fiscale perché, come ha scritto Fëdor Michajlovi Dostoevskij nel suo Giocatore, «dappertutto gli uomini non fanno altro che togliersi o vincersi qualcosa a vicenda».Passando al denominatore, ovvero al Pil, la scommessa aumenta ancora. I numeri sulle prospettive di crescita nelle comunicazioni alla stampa di mercoledì sera, dove non si potevano fare domande, non erano stati forniti. In alcune interviste e dichiarazioni si è passati dal «prudenziale» +1,6% di Tria e del premier Conte al ben più ottimistico 2% (ma anche 3%!) del ministro Savona, a leggere i retroscena, il vero ispiratore della manovra. Ora sappiamo, dalla lettera inviata alla Ue che, per il prossimo triennio, si punta a un aumento della ricchezza dell'1,5%, dell'1,6 e dell'1,4. Numeri che restano molto lontani dalla storia economica italiana. Tra vacche grasse e vacche magre, e magrissime, la media annuale della crescita nostrana dal 1995 è stata, infatti, appena dello 0,5%. Il quadro economico globale attuale, inoltre, segnala un rallentamento già quest'anno e anche per il prossimo. Le stime più diffuse dagli istituti internazionali, come l'Fmi, per il 2019 assegnano all'Italia al massimo un ben più modesto + 1-1,1%.Il governo, per coprire la differenza, punta allora sul cosiddetto «moltiplicatore». E qui arriviamo all'azzardo degli azzardi. La teoria, introdotta da John Keynes nel 1931, sostiene che aumentando il disavanzo si favorisce una maggior crescita così sostenuta da ridurre anche i debiti grazie appunto ad un effetto moltiplicatore. L'economista si riferiva, però, alle iniezioni di denaro pubblico soprattutto in investimenti in aziende e in opere infrastrutturali, che si portano dietro maggiori commesse per le imprese, l'aumento dell'occupazione e quindi nuovi e più elevati stipendi. Per sfruttare davvero il moltiplicatore, ammesso e non concesso funzioni sempre, il governo avrebbe allora dovuto sì forzare la mano al 2,4% ma puntando tutto sugli investimenti o, seguendo la strada liberista, su un taglio netto delle tasse. Ma né l'una né l'altra via sono state imboccate.La versione grillina punta invece sul moltiplicatore del redditto di cittadinanza che dovrebbe portare, sostenendo la domanda di beni e servizi, ad un aumento dei consumi tale da far correre l'economia a ritmi più elevati. Qualsiasi forma conosciuta, fino ad ora, di sostegno al reddito però non ha mai avuto un effetto così forte sulla crescita, come invece vanno sostenendo, tra un tweet e un talk show, i ministri Cinquestelle.Per concludere, se una scommessa di tale portata non andasse in porto (e le quotazioni sono piuttosto basse) l'Italia si troverebbe, il prossimo anno, e anche nei successivi, con i parametri economici talmente sballati da far saltare il banco e a dover dare ragione all'ammonimento del giocatore d'azzardo di Dostoevskij: «Per quanto sia ridicolo che io mi aspetti tanto dalla roulette, mi sembra ancora più ridicola l'opinione corrente, da tutti accettata, che è assurdo e stupido aspettarsi qualcosa dal gioco. Perché il gioco dovrebbe essere peggiore di qualsiasi altro mezzo per far quattrini come, per esempio, del commercio?». L'Italia e il suo Mezzogiorno hanno bisogno di ben altro.