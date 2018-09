Governo in cerca di fondi: la caccia alle risorse che preoccupa il Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Settembre 2018, 11:00

Una età compresa tra i 45 e i 50 anni, che sono molto pochi per essere accompagnati alla pensione e troppi per poter puntare agli incentivi che favoriscono le assunzioni dei giovani. Il titolo di studio è medio-basso, spopola la licenza media. Competenza per lo più specifica, nel senso che l'esperienza è maturata negli anni di lavoro presso le loro industrie fino a quando sono rimaste in attività.È l'identikit più diffuso tra le decine di migliaia di operai, soprattutto metalmeccanici, che rischiano di non avere più ammortizzatori sociali dopo avere esaurito negli ultimi cinque anni, come previsto dal Jobs act, la cassa integrazione e i contratti di solidarietà. Moltissimi al Sud, almeno dodicimila in Campania, quasi tutti provenienti da aziende inserite, su proposta della Regione e con decreto del governo Gentiloni, nelle cosiddette «Aree di crisi industriale complessa». Quelle, per capirci, in cui le fabbriche sono collegate a processi produttivi di rilevanza nazionale e che sono state individuate nei poli industriali di Marcianise, Acerra, Airola, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Battipaglia e Solofra. Per loro la Regione, attraverso l'assessorato al Lavoro, ha formalmente già chiesto al governo ulteriori fondi, pari a circa 7 milioni, per completare lo stanziamento dei 34 milioni destinati a garantire gli ammortizzatori sociali per il 2017, il 2018 e in ogni caso per altri dodici mesi di assistenza qualora il periodo non coperto dalla cigs fosse scattato a metà di quest'anno o scatterà nei prossimi mesi per concludersi nel 2019. La proroga della Cassa integrazione per questa tipologia di lavoratori è espressamente prevista dai decreti istitutivi delle Aree complesse ma all'assessorato regionale al Lavoro attendono di conoscere a quale normativa farà riferimento l'atteso, ulteriore finanziamento del governo e prima di certezze nessuno si sbilancia.