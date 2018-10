Fisco, condonati anche i reati e M5S insorge: «Il Mef prende ordini dalla Lega»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Ottobre 2018, 07:00

«La manina è quella dei tecnici del Mef, sempre loro, ma è stata retta dalla Lega». Quando ormai il caso è deflagrato e Luigi Di Maio è andato a Porta a Porta a sventolare l'articolo nove della manovra che non gli ritorna e «che non voterà» gli animal spirits del M5S si scatenano. E allora da Palazzo Chigi, sponda grillina, arrivano mezze accuse sussurrate, ma pesanti e dritte agli alleati di governo. Gli uomini di Di Maio definiscono «indigeribili» lo scudo fiscale, il rientro dei capitali e la depenalizzazione di reati come il riciclaggio. «Se devo votare questa porcata - si sfoga il vicepremier pentastellato prima di andare nel salotto di Vespa per lo show down - allora andiamo a casa».