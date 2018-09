Manovra, è scontro su deficit e condono: e Di Maio minaccia Tria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Settembre 2018, 12:00

I nodi cominciano a venire al pettine. E il problema questa volta, per Lega e 5Stelle, non è soltanto Giovanni Tria determinato a rispettare i vincoli di bilancio, tanto da scatenare una nuova violenta reazione di Luigi Di Maio: «Ora basta, se non ci fa fare il reddito di cittadinanza ce lo facciamo da soli...». Con l'approssimarsi della stesura della legge di stabilità scattano i veti reciproci. Il più grosso, il più insidioso, è quello del capo 5stelle contro quello che chiama «condono fiscale». E per rastrellare risorse rispunta l'ipotesi di cancellare il bonus da 80 euro ereditato da Renzi.Nel vertice di tre ore andato in scena ieri sera a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Paolo Savona e Tria, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, Di Maio ha ribadito le perplessità illustrate in giornata. Irritato per la cena della sera prima tra Salvini e Silvio Berlusconi, con il presunto scambio tra garanzie tv e Marcello Foa presidente Rai, Di Maio di fronte al leader leghista che perorava la causa di una «pace fiscale più ampia possibile» per rastrellare risorse, è stato diretto: «Caro Matteo, capisco che servono fondi per realizzare il contratto di governo. E allora dico, cominciano a tagliare gli sprechi. Ma non posso neppure sentire parlare di una soglia massima fissata a un milione di euro. Così si favoriscono i grandi evasori. Questa cosa qui non la reggo, la mia gente è contraria. Noi non siamo disponibili a votare alcun condono». Non solo. Di Maio è anche andato giù duro di fronte alle obiezioni di Salvini per un reddito di cittadinanza che potrebbe lasciare la «gente sul divano a guardare la tv invece di lavorare». Salvini, raccontano, non l'ha presa bene. Ha tirato fuori la stroncatura delle pensioni di cittadinanza fatta dal tecnico leghista, Alberto Brambilla. E soprattutto ha ribadito: «La pace fiscale si farà».